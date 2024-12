La legge anti-crack ferma all'Ars in attesa dei decreti attuativi, l'appello dell'arcivescovo di Palermo

Si è svolta questa mattina, nella sala Piersanti Mattarella a Palazzo dei Normanni, la cerimonia per i premi 2024 intitolati a «Camillo Pantaleone», storico responsabile dell’ufficio stampa dell’Assemblea regionale siciliana, scomparso dieci anni fa; i premi sono assegnati dal Sindacato Stampa parlamentare siciliana, che ha dedicato una targa speciale a Camillo Pantaleone, morto dieci anni fa, sistemata in modo permanente nella sala stampa dell’Ars.

Per la categoria Istituzioni/associazioni, la Stampa parlamentare ha premiato l’arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice e l’Assemblea permanente Sos Ballarò per l’impegno costante nei confronti dei più deboli e per avere dato un contributo determinante alla stesura e al successivo sostegno per un veloce iter parlamentare del testo della legge contro il crack e le altre dipendenze. La legge è stata approvata lo scorso 25 settembre dall’Ars.

L’Arcivescovo, durante l’ultima edizione del Festino in onore di Santa Rosalia, aveva pubblicamente chiesto al Parlamento regionale di adoperarsi affinché il testo consegnato lo scorso anno diventasse al più presto una legge della Regione: «La legge adesso è una realtà e c’è anche un primo finanziamento - ha sottolineato l’arcivescovo ricevendo il riconoscimento dalle mani del presidente della Stampa parlamentare Alfredo Pecoraro e dei giornalisti Gioia Sgarlata e Giuseppe Marinaro - mancano però ancora i decreti attuativi, un passaggio indispensabile per cominciare a dare risposte in termini di prevenzione e di assistenza. Dare risposte - ha proseguito - è un dovere per chi serve la città degli uomini sia come amministratore che come Vescovo: io, noi, siamo al servizio della città che dobbiamo conoscere, capire e amare».