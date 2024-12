Palermo, varia il razionamento idrico di Amap in zona Strasburgo: adesso lo stop sarà martedì

L’Amap informa che dalla prossima settimana la sospensione dell’erogazione nel distretto Strasburgo avverrà il martedì e non più il giovedì come era previsto dal piano entrato in vigore lo scorso 2 dicembre.

Ciò per limitare i disagi per gli utenti del suddetto distretto riscontrati in questa prima settimana di attuazione delle nuove turnazioni. L’interruzione dell’erogazione avverrà regolarmente ogni martedì dalle 8 alle 8 del mercoledì.

Alla riapertura del circuito eventuali disservizi dipenderanno dalla posizione planimetrica e altimetrica delle utenze e potranno prorogarsi, per i casi maggiormente svantaggiati, per le successive 12-24 ore.

Alla riapertura dell’erogazione si potranno, altresì, verificare lievi incrementi di torbidità delle acque erogate che tenderanno rapidamente a normalizzarsi. Amap rinnova l’invito ad un utilizzo consapevole della risorsa, ad evitare gli sprechi e a limitare fortemente gli utilizzi dell’acqua non riconducibili alle primarie necessità idropotabili ed igienico-sanitarie.