Palermo, al via i lavori di pulizia e diserbo in via Mozambico diventata una discarica a cielo aperto

Finalmente restituiremo igiene e decoro alla via Mozambico a Palermo che negli ultimi anni era diventata una discarica a cielo aperto e una foresta fra insetti e rifiuti. «Grazie alla sinergia di lavoro con l’assessore Alongi - dice il presidente della V circoscrizione, Andrea Aiello - si raggiunge un obiettivo importante per tanti residenti della via.

Molte emergenze si sono accumulate in questi anni di totale abbandono e ora stiamo programmando interventi per riportare decoro nel nostro territorio. Ringrazio l’assessore Alongi, il presidente della Reset, Fabrizio Pandolfo e tutti gli addetti che si sono adoperati per la risoluzione del problema».