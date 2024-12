Palermo, Vito Riggio torna amministratore delegato di Gesap

I pianeti si sono allineati. E oggi, finalmente, il Consiglio di amministrazione della Gesap ri-trasferirà le deleghe operative nelle mani di Vito Riggio. Dovrebbe. Inserire una punta di dubbio è una mossa prudente, non si sa mai. L'ex presidente dell’Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile, si era dimesso da amministratore delegato (ma non da consigliere), quando si cominciò a nicchiare sul programma di privatizzazione dell'azienda che gestisce lo scalo di Punta Raisi. Ma ora che Roberto Lagalla (nella doppia veste di sindaco cittadino e metropolitano detiene il pacchetto di maggioranza) in diverse occasioni si è espresso favorevolmente per un'apertura al mercato, Riggio - fortemente sponsorizzato dal presidente Renato Schifani - torna d'attualità.

Un servizio completo di Giancarlo Macaluso sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi