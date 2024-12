Nuova Finanziaria: alla Regione siciliana riparte l’assalto

I partiti della maggioranza hanno consegnato ieri al governo le loro proposte di modifica della Finanziaria. È un pacchetto che da solo vale fra i cento e i duecento milioni e adesso toccherà al presidente Schifani e all’assessore Alessandro Dagnino valutare a quante e quali di queste iniziative dare copertura.

È un passaggio cruciale. Nei prossimi quattro giorni Palazzo d’Orleans provvederà a scrivere il primo maxi emendamento alla manovra. L’obiettivo è fare in modo che lunedì la Finanziaria esca facilmente dalla commissione Bilancio per poter poi iniziare il proprio cammino un aula in vista di un traguardo fissato, per ora, al 20 dicembre.

Scegliere quali emendamenti accettare non è operazione semplice. Quelli proposti da Fratelli d’Italia valgono da soli fra i 60 e i 70 milioni. Nell’elenco il capogruppo Giorgio Assenza ha inserito misure l’aumento di fondi per gli Ato idrici e gli Istituti autonomi case popolari.

E poi ancora i meloniani chiedono di aumentare il budget destinato agli aeroporti di Trapani e Comiso per offrire incentivi alle compagnie aeree che faranno scalo lì.