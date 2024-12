Tram a Palermo, approvata la delibera di variante della seconda fase per nuove tratte

Approvata a maggioranza dal Consiglio comunale la variante della seconda fase del Sistema tram a Palermo. Gli uffici adesso potranno avviare la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per 730 milioni (ne sono già disponibili 504).

Il progetto prevede le tratte D (dalla stazione d’Orleans a Bonagia), E ( da viale Croce Rossa a Mondello), E (da via Duca della Verdura alla Stazione Centrale), G (collegamento con Sferracavallo). Ad illustrare i contenuti della variante è stato in aula l’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta. Il Consiglio comunale ha anche definito le priorità di esecuzione (privilegiando le tratte E e D) in modo che la rete tranviaria serva i grandi quartieri periferici.

«L’approvazione di questa variante urbanistica - afferma Carta - permetterà di estendere e rendere pienamente efficiente la rete tranviaria di Palermo per offrire un ampio ed efficace trasporto pubblico locale di massa che consenta di ridurre il traffico veicolare privato e restituire spazio alla vivibilità delle persone».