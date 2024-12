Palermo, arriva l'ampliamento del contratto dei dipendenti Reset a 40 ore

«Esprimiamo soddisfazione per l’accordo siglato tra la Reset e i sindacati che amplia a 40 ore il contratto dei dipendenti dell’azienda. L’amministrazione comunale dà una nuova e importante prospettiva di nove anni ai lavoratori dell’azienda, ampliandone l’orario da part time a full time, con l’auspicio di rilanciare la società e di avere una maggiore efficienza nei servizi resi a beneficio della città. Riteniamo strategiche le attività di Reset in città e, per questa ragione, ci attendiamo impegno e lealtà da parte dei suoi lavoratori». Così il sindaco Roberto Lagalla e gli assessori all’Ambiente e ai Rapporti funzionali con Reset Pietro Alongi e controllo analogo e società partecipate Brigida Alaimo.