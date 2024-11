Finanziata dal governo con 348 milioni la seconda struttura dell’Ismett: sarà realizzata a Carini

«Abbiamo appena approvato a Palazzo Chigi, nella seduta Cipess, il finanziamento di 348 milioni per realizzare in Sicilia la seconda struttura dell’Ismett, il nuovo polo di eccellenza per trapianti e terapie avanzate. Si realizza così uno dei più importanti obiettivi che avevo posto nel mio programma al governo della Regione». Lo rende noto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. Nello Musumeci.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, manifesta profondo apprezzamento per la decisione del governo nazionale di finanziare con 348 milioni di euro la realizzazione dell’Ismett 2 a Carini. «Questo nuovo Polo di eccellenza rappresenterà un passo importante verso il potenziamento del nostro sistema sanitario, ponendo la Sicilia all’avanguardia nel campo dei trapianti. La Regione ha

già inteso contribuire in modo concreto a questo progetto, destinando 50 milioni di euro nell’Accordo di coesione firmato a maggio scorso, per l’acquisto di attrezzature elettromedicali. È uno stanziamento che riflette il nostro impegno a rafforzare il ruolo della nostra regione come punto di riferimento nel panorama dei trapianti. L’investimento garantirà, in particolare, il potenziamento di attività specialistiche in questo settore nel quale la Sicilia si colloca ai primi posti in Italia con quasi 300 trapianti effettuati quest’anno».