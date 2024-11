Nuovi dehors in via Maqueda a Palermo ma non sono stati autorizzati dal Suap

I nuovi dehors unificati di via Maqueda sono sostanzialmente abusivi perché realizzati sulla base di un semplice accordo fra Comune e Soprintendenza. I gestori dei locali, insomma, non avrebbero chiesto un'autorizzazione al Suap ma si sarebbero basati su un semplice accordo che ovviamente non costituisce di per se provvedimento valido a dare il via libera all'installazione.

È questo l'avvertimento diramato con una lettera rivolta anche a pub e ristoranti dal capo area del Suap, Rosa Vicari, e dal funzionario Marco Cannioto. Ma su questo argomento si sta scatenando un contenzioso che ha anche un carattere politico, ormai. In cui tutti sembrano essere contro tutti: amministrazione, commissione, circoscrizione, presidenza del Consiglio, commercianti.

