Firmata nella sede dell'Aran l'ipotesi del rinnovo di contratto della dirigenza regionale

È stata firmata, nella sede dell’Aran, l’ipotesi del rinnovo di contratto dell’area della dirigenza della Regione Siciliana. «Riteniamo che si tratti di un primo traguardo importante - affermano Alfio Mannino, segretario generale del sindacato, Gaetano Agliozzo, segretario generale Fp, e Salvo Lipari, coordinatore dipendenti regionali - il risultato ottenuto si qualifica e rafforza anche nell’ottica del forte ritardo accumulato prima di giungere a questa significativa tappa. A questo punto il prossimo passo fondamentale sarà quello di procedere. in tempi brevi, alla sottoscrizione definitiva per il rinnovo del contratto».

«Intanto - proseguono - un elemento fondamentale da evidenziare in questa fase è certamente quello di potere allineare dal punto di vista giuridico il comparto dirigenziale della Regione Siciliana a quello del resto dell’amministrazione pubblica. È necessario adesso mettere nel mirino una serie di altri obiettivi finalizzati a ridefinire il ruolo cardine della dirigenza regionale, fra i quali la riforma della dirigenza stessa e, più in generale, una concreta e reale (senza come unico obiettivo quello della riduzione delle posizioni dirigenziali) riorganizzazione, anche in termini di rimodulazione delle competenze, di assessorati, dipartimenti e servizi».