Comune di Palermo, 13 dipendenti inquadrati con contratto da psicologi

«Questa mattina, nella sede dell’area risorse umane dell’assessorato al Personale, sono stati sottoscritti i contratti di lavoro per il re-inquadramento di 13 dipendenti comunali che assumeranno, così, il profilo di psicologi e non più - come accadeva - di «esperti di area socio-assistenziale».

Questa è l’occasione per esprimere la mia soddisfazione perché la firma dei nuovi contratti assume un valore sostanziale ed altrettanto importante che finalmente riconosce a questi professionisti un virtuoso percorso di studio e professionale, messo fino ad oggi in secondo piano». Lo ha detto l’assessore al Personale, Dario Falzone.