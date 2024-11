Il progetto del Comune Natale Insieme: attività sportive, laboratori e momenti di aggregazione per i minori

Gli interessati che sono in possesso dei requisiti richiesti, potranno inviare «la proposta progettuale insieme ad almeno altri due soggetti che si occupino di attività rientranti della stessa fascia d'età» entro e non oltre le ore 12 del prossimo 29 novembre 2024 all’indirizzo [email protected] .

L'avviso è rivolto - come si legge in una nota dell'assessorato - a «rappresentanti del terzo settore, delle formazioni sociali e a tutti i soggetti che perseguono finalità educative, ricreative, sportive e/o socio culturali a favore di minori».

Le proposte - sottolineano dall'assessorato - dovranno avere tematiche ludico-ricreative legate alla ricorrenza delle festività natalizie e suddivise in 12 giornate dal 16 al 31 dicembre con tre diverse fasce di età di coinvolgimento dei minori: 3-6 anni; 7-10 anni e 11-14 anni.

«Con questo avviso - spiega Rosi Pennino, assessore alle Politiche Socio-Sanitario - ancora una volta puntuale in prossimità delle festività natalizie, l'amministrazione intende promuovere e potenziare tutte quelle attività educative rivolte a bambini e ragazzi, al fine di favorire lo scambio, l'integrazione, l'animazione territoriale, l'inclusione che guarda al mondo della disabilità, in un momento in cui le attività scolastiche prevedono la chiusura. Restituire modelli positivi, impegnare i nostri bambini in attività educative, animare le nostre periferie e promuovere la cultura dello stare insieme, una cornice che si apre e si chiude per le festività, dal valore importantissimo».