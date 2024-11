Teatro Massimo di Palermo, riconfermato all'unanimità Betta alla sovrintendenza

Stamattina (18 novembre) il consiglio di indirizzo del Teatro Massimo ha votato all’unanimità il curriculum del compositore Marco Betta che ora verrà sottoposto al ministro della Cultura per la nomina a sovrintendente.

Si chiude così una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso la politica cittadina, visto che, in extremis, la Lega aveva imposto anche la candidatura di Ester Bonafede, professionista con un nutrito curriculum politico e in enti culturali.

Questo aveva messo in discussione le certezze di Roberto Lagalla che invece da tempo sembrava avesse concluso un accordo in questo senso col presidente della Regione, Renato Schifani, il quale invece ha chiesto che torni come amministratore delegato della Gesap – la società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino - Vito Riggio. Per il compositore Betta – per la cui riconferma era stata anche effettuata una raccolta di firme – si tratta di un ritorno al vertice di uno dei più importanti teatri italiani.