Al Teatro Massimo un finale a sorpresa, il sovrintendente è appeso a un filo: in ballo Marco Betta ed Ester Bonafede

Ieri di buon mattino il sindaco e il governatore si sono incontrati. Renato Schifani ha ribadito a Roberto Lagalla che per lui non c'è alcun cambiamento in corsa rispetto al vecchio patto che prevede di rinominare Marco Betta alla sovrintendenza del Teatro Massimo. A meno di pressioni romane.

La variabile, infatti, si chiama Ester Bonafede, tornata improvvisamente nella partita (ma forse non era mai uscita) il cui curriculum arrivato per pec nei termini previsti a cura del consigliere del comitato di indirizzo in quota al ministero della Cultura.

Per lei si stanno battendo Matteo Salvini e Claudio Durigon, intervenuti ripetutamente sia su Palazzo d'Orlèans che sul ministro Alessandro Giuli. La ragioni della prudenza di Schifani ci stanno tutte: ha un buon rapporto con Salvini il quale è ministero delle Infrastrutture di cui il governatore ha peraltro bisogno per la nutrita serie di interventi previsti nell'Isola.

