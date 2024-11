Palermo, strappo Fdl-FI in consiglio comunale: critiche al presidente Tantillo

Il destino di Reset può attendere. La maggioranza ha ben altri problemi da risolvere, dopo lo psicodramma consumato ieri durante la seduta del Consiglio (l’ennesima con fumata nera) nella quale doveva essere finalmente licenziata la delibera sul nuovo contratto della partecipata che cura manutenzioni varie e verde pubblico. Ma all’ombra delle verdi frasche dei giardini si agitano ben altri mulinelli, trasformati in tempesta per il centrodestra che sostiene Lagalla.

Tra frasi in dialetto palermitano e proverbi, voci grosse da mercato del pesce e atti d’accusa fratricidi, è il presidente Giulio Tantillo a diventare il parafulmine delle incomprensioni ormai tangibili tra Forza Italia ed il resto degli alleati. «Mi trovo a essere difeso dalla minoranza e massacrato dalla maggioranza», dice sconsolato il presidente. La rottura pubblica e la richiesta di verifica arriva dal capogruppo Ottavio Zacco che non le manda a dire: «Serve subito fare chiarezza - dice - . Oggi sono confuso, non capisco più chi è da una parte e chi dall’altra, all’opposizione».