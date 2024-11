Diserbo, custodia, cura del verde: a Palermo via libera al contratto per la Reset

La Reset ha un nuovo contratto di servizio della durata di nove anni e 31 milioni di euro di dotazione finanziaria. La delibera è stata approvata dal Consiglio comunale con 18 voti a favore e 8 astenuti. Alla fine il Consiglio ha ceduto alle pressioni dei lavoratori che oggi si sono assiepati sotto palazzo Comitini (nella foto) sede provvisoria del parlamentino cittadino.

Polizia e carabinieri hanno presidiato per tutta la mattinata gli ingressi a Palazzo Comitini. Comunque, non c’è stata nemmeno per un attimo la sensazione che la situazione potesse degenerare. E addirittura quando è stato chiaro che il braccio di ferro si era chiuso a favore del dipendenti della società consortile, la folla si è del tutto dispersa.

In serata arriva poi il via libera alla delibera sul contratto da 31 milioni all’azienda che si occupa di diserbo, cura del verde, attività di custodia. Il voto arriva dopo due giorni di polemiche interne alla magggioranza che era entrata in fibrillazione dopo che la consigliera di Forza Italia, Catia Meli, aveva presentato un emendamento sulla pulizia invernale delle spiegge di Mondello non condiviso con la maggioranza. Ne è nato un braccio di ferro che si è alla fine risolto col ritiro del documento.