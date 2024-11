Fondi Poc, dalla Regione 300 mila euro per la sistemazione dello svincolo di Bagheria

Trecentomila euro per i lavori di riorganizzazione funzionale e sistemazione dello svincolo autostradale che collega Bagheria alla A19. Questa la somma destinata all’opera dalla Regione, in base alla rimodulazione dei fondi del programma operativo complementare (Poc) 2014/2020 deliberata dalla giunta regionale su proposta dell’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, Alessandro Aricò.

Il governo Schifani, con il benestare del dipartimento della Programmazione, ha approvato una riprogrammazione delle risorse su diverse azioni dell’asse 3 del Poc, per complessivi 2,3 milioni di euro. Oltre ai 300 mila euro per lo svincolo di Bagheria, sono stati destinati 160 mila euro per gli interventi di messa in sicurezza delle vie interessate dalla gara podistica del campionato italiano paralimpico 2024 a Canicattì, nell’Agrigentino; nel Messinese, 1 milione 193 mila euro per lavori nel porto di Sant'Agata di Militello (prolungamento della diga foranea, realizzazione del molo sottoflutto e banchina di riva) e 650 mila euro per il completamento delle opere foranee e sui fondali nell’ambito della riqualificazione di scalo Galera, a Malfa, nell’isola di Salina, alle Eolie.