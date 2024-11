Palermo, ecco i prossimi progetti del Pnrr per i lavori di riqualificazione della costa sud

Si è conclusa la seduta della Commissione Urbanistica per discutere delle tematiche inerenti al futuro della borgata marinara della Bandita in previsione dei prossimi lavori di riqualificazione nel merito ai progetti Pnrr. Alla riunione erano presenti anche il presidente della Seconda Circoscrizione Giuseppe Federico e il consigliere Giovanni Colletti, responsabile del dipartimento cittadino Costa Sud per Fratelli d'Italia.

«Mi sento - dichiara quest’ultimo - di fare un plauso al lavoro della Commissione che ha anche accolto alcune nostre proposte in merito, certi che la Costa Sud vedrà finalmente il giusto rendering in termini di futuro sviluppo». Nelle varie delibere, emerse nella seduta di Consiglio, sono state messe in evidenza quelle relative «la costante pulizia degli arenili, specialmente a ridosso del periodo estivo con l'ausilio della pala meccanica, la manutenzione delle aree verdi a ridosso del lungomare, il ripristino delle panchine alcune delle quali purtroppo vandalizzate, la costante pulizia dei cestini getta carta, il potenziamento del servizio di illuminazione pubblica», ha continuato Colletti. Tra le proposte anche «il nuovo rendering del porticciolo con la creazione di posti barca e il relativo dragaggio sfruttando le risorse del Pnrr, e gli scarichi al depuratore di Acqua dei Corsari che consentiranno la futura balneazione del tratto di 7 chilometri di costa da Sant'Erasmo a Acqua dei Corsari, quest'ultima interessata al ripristino della fruizione del parco Libero Grassi e del relativo anfiteatro all'aperto».