Il Consiglio regionale della Uil: «La legge di bilancio non è all’altezza delle sfide per sostenere i lavoratori»

«In merito alla Legge di bilancio proposta dal Governo, emerge con forza la nostra profonda preoccupazione per l’insufficienza dei fondi stanziati a supporto del settore sanitario e delle politiche industriali, specialmente in aree come il Mezzogiorno. E non intervenendo attraverso la leva fiscale, non risponde alle esigenze reali del Paese e non è all’altezza delle sfide strutturali che devono essere affrontate per sostenere i lavoratori e rafforzare i servizi essenziali». Così il segretario nazionale Uil con delega al Mezzogiorno, Santo Biondo, oggi a Palermo per il Consiglio regionale dell’organizzazione sindacale.

La riunione è stata aperta dall’intervento di Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia. Nel corso dei lavori è intervenuto il leader nazionale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo.

Santo Biondo ha ancora affermato: «Per il settore sanitario, il Governo ha stanziato appena 1 miliardo e 300 milioni per il 2025, una cifra che, purtroppo, non basta né per garantire un piano straordinario di assunzioni, né per allineare i contratti all’inflazione attuale. Un altro punto critico della manovra riguarda l’assenza di una strategia di politiche industriali che possa sostenere lo sviluppo economico, specialmente nelle aree del Sud Italia. A peggiorare questa situazione, la Legge Calderoli prevede una frammentazione delle competenze fondamentali in ambito industriale e di relazioni internazionali, con il rischio di disperdere su base regionale settori strategici come commercio estero, energia, trasporti, contrattazione collettiva e sicurezza sul lavoro. Questa frammentazione ridurrà drasticamente il potere contrattuale dell’Italia a livello europeo, indebolendo la nostra capacità di attrarre investimenti strategici».