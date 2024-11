Pubblicità a Palermo, bando e polemiche: le aziende inviano una nota al Comune con 14 punti da sistemare

Le società che si occupano di pubblicità esterna (riunite sotto la sigla Aspes) offrono al Comune quattordici buoni motivi per modificare il bando per l'assegnazione quinquennale (rinnovabile) degli spazi pubblicitari e riaprire i termini, evitando che a procedura conclusa una caterva di cause paralizzi il settore. L'assessorato alle Attività produttive ha chiesto agli uffici di andare a conclusione della gara, che risale alla vecchia amministrazione: ha suddiviso la città in 14 lotti, obbligando le imprese a partecipare solamente a tre. Una limitazione che potrebbe dare luogo «a patti illeciti, incasellando le offerte con rialzi minimi» con un danno per le entrate del Comune. L'ideale, secondo gli imprenditori, è far fare una offerta su tutti e 14 i lotti, firmando una graduatoria; e poi lasciare all'amministrazione il compito di assegnarne solo tre per ogni azienda che risultasse vincitrice.

Il documento consegnato all'amministrazione dal presidente di Aspes, l'avvocato Salvatore Drago, contiene tutti i punti critici di un bando che, peraltro, è stato anche impugnato (deciderà il Cga il 12 dicembre). Ma l’obiettivo delle aziende è di salvare il bando, non farlo naufragare, al di là dell’impugnativa. Cercano di convincere gli uffici a riaggiornare la selezione, eliminando, anche prima della decisione del Consiglio di giustizia amministrativa, quelli che secondo loro sono gli aspetti più controversi .

A partire da quella indicazione del bando, che ha previsto l'obbligo di indicare all'esterno della busta il numero dei lotti di partecipazione. «Una previsione - scrivono - che viola il principio della segretezza delle offerte». Con la conseguenza che coloro che dovessero leggere l'esterno delle buste «potrebbero presentare l'offerta con un incremento minimo in un lotto sul quale non punta nessuno».