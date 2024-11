Barriere architettoniche a Palermo, al via la prima fase per eliminarle

La giunta comunale di Palermo, presieduta dal sindaco Roberto Lagalla ha approvato la delibera proposta dall’assessore all’urbanistica e alla mobilità sostenibile, Maurizio Carta, per l’avvio della redazione della prima fase del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche «attraverso la localizzazione delle aree/servizi ritenuti prioritari per garantire il diritto all’accessibilità universale dei cittadini di Palermo e dei turisti», afferma una nota del Comune.

Prevista una spesa di 150 mila euro assegnate dal Consiglio Comunale in occasione dell’appostamento dell’avanzo. «L’avvio della elaborazione del progetto finalmente colma un drammatico vuoto nella garanzia dei diritti di questa città - dicono Lagalla e Carta - e costituisce il presupposto per la programmazione e la progettazione degli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti sugli edifici e spazi pubblici, come esplicitamente indicato dalle direttive generali per la redazione del Pug approvate nel dicembre 2023.