Palermo, Forzinetti: «Le concessioni settennali sono una svolta»

«Le concessioni settennali agli operatori del mercato ortofrutticolo e del mercato ittico di Palermo sono una svolta». Lo sottolinea l’assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti: «Ho partecipato con grande piacere e soddisfazione alla consegna delle concessioni settennali agli operatori del mercato ortofrutticolo e del mercato ittico. Finalmente viene a cessare una condizione di precarietà, fatta di proroga delle concessioni di anno in anno. Ringrazio gli uffici e la dirigenza per il grande lavoro svolto. Abbiamo dato stabilità e certezza per il futuro a tanti lavoratori».

L'assessore si è poi espresso anche sulle carrozze elettriche, che potrebbero presto sostituire quelle a trazione animale: «Sono assolutamente favorevole - ha detto -. Un progetto sul quale crediamo e da diverso tempo ci confrontiamo con la categoria e la commissione attività produttive per accompagnare i vetturini verso questa transizione. Fino ad oggi abbiamo intensificato i controlli e sequestrato diverse carrozze abusive. I soldi stanziati in fase di approvazione di bilancio, di concerto con i capigruppo, sono stati indirizzati a favore delle imprese e non vi era spazio per finanziare ulteriori misure. Ci impegneremo per trovare in tempi brevi le risorse al fine di avviare questa importante transizione».