Attività ludico-ricreative per i bambini e i ragazzi nelle parrocchie, al via il bando del Comune

L’obiettivo è quello di realizzare nel mese di dicembre dei progetti ludici per minori della città. A partire dalla data di pubblicazione ed entro e non oltre le 12 del 17 novembre, gli enti ecclesiastici presenti nel territorio del comune di Palermo e forniti di adeguati oratori, possono presentare istanza per l’attivazione di dieci giornate da impegnare nella realizzazione di attività ludico/ricreative destinate ai minori.

«Si tratta di una misura importante - sottolinea Rosi Pennino, assessore alle Politiche socio sanitarie del Comune di Palermo - che abbiamo messo in campo per potenziare il ruolo degli oratori che rappresentano un luogo di aggregazione ed inclusione per le giovani generazioni. Gli oratori, sicuri luoghi e presidi educativi, fortemente interconnessi con la comunità e ampiamente diffusi nei territori, meritano di essere sostenuti e valorizzati per dare risposte concrete alle fasce più fragili della popolazione. A fronte delle tante emergenze educative che la società odierna presenta e al fine di prevenire fenomeni di devianza questa è un’azione concreta dell’Amministrazione comunale nei confronti di chi ha più bisogno».