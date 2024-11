Assunzioni, aiuti e lo straccia bollo. La giunta regionale avvia la manovra 2025

C’è lo sblocco del concorso per guardie forestali e la stabilizzazione di 258 Asu nei beni culturali, ci sono pure nuovi fondi per combattere la siccità e dare sostegno alle aziende vitivinicole piegate dalla mancanza d’acqua. E poi c’è la creazione di una nuova agenzia pubblica «per l’attrazione degli investimenti» con cui Palazzo d’Orleans si assegna il ruolo di fare da cerniera fra «enti pubblici, privati, associazioni di categoria e camere di commercio». E poi gli ormai tradizionali 3,5 milioni per promuovere eventi turistici, direttamente gestiti dall’assessorato a guida Fratelli d’Italia.

C’è tutto questo nella Finanziaria del 2025 e nel bilancio che hanno visto la luce ieri in giunta.

