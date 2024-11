Palermo, un milione a sostegno delle imprese e contributi antiracket

Un milione di euro a sostegno delle imprese palermitane e l’erogazione di un contributo una tantum alle vittime di richieste estorsive da parte di appartenenti ad associazioni mafiose. Sono queste le misure presentate, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Palagonia, a Palermo, dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti.

«Interveniamo a sostegno degli imprenditori onesti - spiega Forzinetti - è la prima volta che il Comune di Palermo dispone di aiuti concreti da destinare al tessuto produttivo locale, mentre fino a pochi mesi fa non c’erano né i fondi né un regolamento ad hoc. Per l’assegnazione abbiamo dato priorità agli operatori economici che daranno lavoro a giovani, donne e soggetti diversamente abili e alla riqualificazione del tessuto produttivo e commerciale del centro storico. In particolare intendiamo per ridisegnare l’assetto di nuove aree degradate, come, ad esempio, piazzale Ungheria». Le somme provengono da un avanzo di amministrazione, assegnate all’Area Suap, Sviluppo economico, mercati e lavoro.