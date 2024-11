Il Comune di Palermo ora paga l’affitto a casa sua

Il Comune di Palermo non è il legittimo proprietario di Palazzo Palagonia, alla Gancia. Sebbene lo «occupi» con la stanza del sindaco e gli uffici strategici dell’Ente dal 2004. Sebbene si sia accollato il conto del restauro, anche il rimborso gli è stato negato dai giudici della Corte di Cassazione che hanno riconsegnato il bene dei principi Gravina al titolare: l’azienda sanitaria Arnas Civico, del direttore generale Walter Messina, non sfratterà gli inquilini abusivi ma ha chiesto di ricevere in cambio un canone di affitto annuo di 382 mila e 500 euro. La cifra, fissata per l’anno prima in 267 mila e 980 mila euro, è stata rivista e adeguata dalla Agenzia delle entrate con un surplus che mette in difficoltà le casse già malconce dell’amministrazione del sindaco Roberto Lagalla.

Ma se non si sloggia, si deve pagare: la determina della dirigente dell’area Patrimonio, Carmela Agnello, stanzia 105 mila euro per colmare la differenza del canone per tutto il 2024.