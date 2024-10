Palermo, il Comune azzera i debiti con le aziende: partita da 26 milioni di euro

Sarà una data da ricordare. Il giorno in cui il Comune ha riconciliato le partite dare/avere con le sue aziende partecipate per un valore di oltre 26 milioni. Un fattore di incertezza dei conti che si trascinava da anni ed è stato ripetutamente al centro delle attenzioni di ragionerie, revisori e Corte dei Conti. Tutti gli organismi di controllo a definirlo «fenomeno patologico» che peraltro rischiava con la sua persistenza di incrinare l’orizzonte del piano di riequilibrio finanziario del Comune.

Ieri mattina il Consiglio comunale ha approvato (16 favorevoli e 4 contrari) la quarta variazione di bilancio che conteneva la misura, oltre ad altri provvedimenti di storno: tutte le somme utilizzate provengono dall’avanzo di amministrazione. L'incongruenza fra le prestazioni effettuate dalle aziende e non riconosciute dall’amministrazione hanno una nascita antica.

Spesso frutto di incomprensioni, errori, richieste non formalizzate a dovere, fatturazioni ritardate. Il risultato è una posta in entrata prevista dalle società partecipate alla quale non corrisponde, specularmente, una partita in uscita nei conti dell’amministrazione.