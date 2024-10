Variazione di bilancio al Comune di Palermo, Lagalla: «Si sbloccano risorse importanti per molti interventi»

«La variazione di bilancio approvata oggi dal Consiglio comunale permette di sbloccare misure che daranno risposte importanti alla città e di questo il presidente del Consiglio comunale e l’aula. Oltre ad avere risorse che mettono in sicurezza le partecipate e ai contributi ai vigili urbani, da oggi saranno a disposizione risorse per importanti interventi infrastrutturali in diverse aree della città: dal sistema di disinquinamento Cala al completamento del sistema fognario all’Arenella e Vergine Maria. Si tratta di un nuovo e importante passaggio del Consiglio comunale nell’interesse della città, frutto della collaborazione tra amministrazione attiva e tutte le forze sia di maggioranza, sia di opposizione». Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.