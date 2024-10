Sicurezza nel centro storico di Palermo: a confronto la polizia, la prima circoscrizione e una rappresentanza di residenti

Stamattina (29 ottobre) a Palermo la polizia ha partecipato a una seduta speciale del Consiglio della prima circoscrizione, presso la sede di piazza Giulia Cesare. A guidare la delegazione della polizia Riccardo Tommasino, portavoce del questore. Al centro dell'incontro la sicurezza nel centro storico, soprattutto nei luoghi della movida.

La seduta, nata dopo alcune interlocuzioni tra la questura ed il vicepresidente della circoscrizione Antonio Nicolao, è stata presieduta da Giovanni Bronte, presidente della circoscrizione. Il confronto, si legge in un comunicato, si è svolto in un clima di cordialità ed ha avuto come tema la sicurezza del territorio ricompreso nell’area della circoscrizione, ovvero il centro storico di Palermo. Il comunicato parla di «un reciproco scambio di informazioni, strumentale ad un miglioramento delle generali condizioni di sicurezza e vivibilità del territorio di competenza circoscrizionale». Presente anche una rappresentanza di residenti «che ha indirizzato - si legge nella nota - un plauso agli agenti per i positivi risultati ottenuti finora nel presidio del territorio e spunti sui quali modulare e migliorare i dispositivi di sicurezza da applicare in un quadrante che, per estensione, complessità e trasversalità di interessi, assume un posto di rilievo nella complessiva organizzazione della macchina di sicurezza cittadina».