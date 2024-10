Manifesti sessisti a Palermo, l’assessore: saranno oscurati

«Ho ricevuto la segnalazione del consigliere Di Gangi sulla pubblicità a sfondo sessista operata da parte di un’attività commerciale. Concordo sulla violazione del regolamento della pubblicità, ma soprattutto sull’inopportunità e sulla violazione dei principi e dei valori sulla parità di genere e sul rispetto della donna. Su questo la nostra amministrazione ha una morale chiara e determinata. Ho già mandato al dirigente ed agli uffici di porre in essere i dovuti provvedimenti al fine di oscurare gli impianti pubblicitari oggetto della violazione». Lo dice l’assessore alle Attività produttive ed economiche, Giuliano Forzinetti.

A sollevare il caso il consigliere Pd Mariangela Di Gangi che aveva scritto una lettera al sindaco di Palermo Lagalla e all’assessore Forzinetti per farli rimuovere dagli spazi in città.

Sotto accusa i manifesti del pastificio Gnocca, che gioca col proprio nome pubblicizzando la pasta con il volto disegnato di una bella ragazza e scritte tipo «Bella fresca e irresistibile».

Di Gangi aveva richiamato il regolamento per la pubblicità del Comune di Palermo secondo il quale «i contenuti pubblicitari devono rispettare la dignità delle persone, escludendo rappresentazioni offensive e discriminatorie».

Per la Di Gangi quindi «questi manifesti pubblicitari, oltre a proporre l’ennesima mercificazione del corpo femminile e relegando la donna a mero oggetto del desiderio, appare in palese contrasto con tali principi, veicolando messaggi lesivi della parità di genere e del rispetto dovuto a tutte le cittadine e i cittadini a tutela dei valori civili della nostra comunità e per dare immediatamente un segnale chiaro contro ogni forma di comunicazione sessista».