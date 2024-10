Forza Italia a Palermo, Ronzulli: «Non sarà l'autonomia differenziata a spaccare il Paese»

«Qualcuno ieri sapendo che dovevo venire in Sicilia mi ha detto magari evita di parlare di autonomia. Invece lo voglio dire proprio da qui, lo dico a una

regione a statuto speciale, a una regione autonomista: non sarà l'autonomia differenziata a spaccare il Paese come vuole farci credere la sinistra, perché quando si tratta di comunicare con slogan loro sono bravi. Lo hanno chiamato lo spacca Italia. Purtroppo, questo pese è già spaccato in due. La sinistra ce lo ha consegnato così, lo abbiamo ereditato così».

Lo ha detto la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli intervenendo alla convention di Forza Italia in corso a Santa Flavia, Palermo. «Questo governo, questa maggioranza, ha un obiettivo preciso: ricomporre questa frattura, ricuciremo la ferita che la sinistra ha creato in tutti questi anni - ha aggiunto - Come? Offrendo prospettive e possibilità. Connettere l’intero territorio nazionale significa renderlo più equo e più giusto, quindi è fondamentale, ad esempio, portare avanti il grande progetto di Silvio Berlusconi sul Ponte sullo Stretto».