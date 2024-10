La convention di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa: «La mafia si sconfigge con la cultura»

«Credo che sia difficile parlare di legalità senza parlare dell’importanza della cultura, soprattutto in Sicilia, che è una terra ricca di patrimoni di ogni genere. Ci sono le imprese, l’artigianato, il mare che può creare posti di lavoro: tutto questo può allontanare da una strada che va a braccetto con l’illegalità. La mafia oggi non è più così forte come prima. Il giudice Chinnici diceva che le nostre debolezze diventano la forza della mafia. Non dobbiamo più avere queste debolezze. La Sicilia merita qualcosa di completamente diverso, dobbiamo aiutarla noi anche con il suo patrimonio artistico, che può aprire una strada verso la libertà». Lo ha detto la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Rita dalla Chiesa, intervenendo Al Centro del Mediterraneo, la convention di Forza Italia in corso a Santa Flavia.