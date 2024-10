Forza Italia, Tajani punta ad uno Schifani bis: «Sarà ancora lui il nostro presidente della Regione»

«Regionali 2027? È molto presto. Però è ovvio che Renato Schifani sarà il nostro candidato presidente della Regione. Ha fatto benissimo il presidente, non vedo perché non dovrebbe esserlo», ha detto il leader di Forza Italia, nonché vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, poco prima dell’inizio dell’inizio della kermesse di Forza Italia all’hotel Domina Zagarella di Santa Flavia.

Dalla Sicilia, ha continuato Tajani, «è arrivato un segnale preciso», è stata sempre un laboratorio, «ha anticipato sempre quello che sarebbe successo nel resto del Paese e che sono convinto accadrà alle prossime Politiche».

«Ringrazio Antonio Tajani per essere oggi qui. Ci lega un rapporto forte e consolidato in tanti anni di battaglie all’Italia e all’estero, sempre all’unisono, sempre sotto l’egida di una guida di una persona che non ci manca perché c'è, ed è sempre nella coscienza di tante persone che continuano a votare Forza Italia», ha risposto il presidente della Regione, Renato Schifani, parlando dal palco della convention. «Antonio, stai dimostrando coraggio, sapienza ed equilibrio, anche in momenti difficili come quello che stiamo attraversando», ha poi aggiunto Schifani.