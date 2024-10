Sanità, in Sicilia partite tutte le gare d'appalto del Pnrr: la Regione a confronto con il governo di Roma

«Gli investimenti del Pnrr sono partiti da tempo: in questo momento sono state avviate le gare d’appalto, insieme ai lavori di ristrutturazione per case e ospedali di comunità, mentre le 50 centrali operative territoriali sono già partite tutte. Siamo davvero a buon punto e il ministero ha riconosciuto il nostro lavoro come virtuoso». Così l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, a margine del cinquantasettesimo congresso della Società italiana di igiene (Siti), al Teatro Massimo di Palermo.

Tra i presenti anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci: «Non possiamo più pensare in un futuro di investire solo il 5% dei fondi nella prevenzione. Dobbiamo aumentare questa percentuale. L'esperienza della pandemia e di una revisione profonda del nostro Servizio Sanitario Nazionale - ha aggiunto Schillaci - non può prescindere dalla riorganizzazione della medicina territoriale. Questa rappresenta il setting assistenziale che, in maniera più efficiente ed efficace, può veramente rispondere ai nuovi e crescenti bisogni di salute. Oggi, anche grazie al Pnrr, abbiamo la possibilità di accelerare l’ingresso delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale nelle nostre strutture. Sono nuove opportunità che possono fare la differenza in termini di diagnosi tempestive, precise e accurate per i cittadini e di grande ausilio per la comunità medica scientifica. Sono sfide ambiziose ma, grazie al lavoro che ci stiamo portando avanti, sono alla nostra portata».