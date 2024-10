«Fermiamo le guerre», sabato anche a Palermo la grande manifestazione per la pace

Federconsumatori Sicilia aderisce alla manifestazione nazionale «Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora», che si svolgerà sabato 26 ottobre a Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Palermo, Roma e Torino per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti gli altri teatri di guerra ancora attivi nel mondo.

La manifestazione di Palermo avrà inizio alle ore 10 con un corteo che partirà da piazza Croci e terminerà in piazza Verdi. Sono attese, da tutta la Sicilia, delegazioni di Federconsumatori, Europe for Peace, Rete Italiana Pace Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, Sbilanciamoci, Coalizione AssisiPaceGiusta, Acli, Arci e Cgil.

«Andremo a Palermo a manifestare contro tutte le guerre e in favore della pace - spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa - Diremo no all’aumento delle spese militari, perché i cittadini italiani hanno il diritto di scegliere come vengono spesi i soldi pubblici e di chiedere che i pochissimi soldi a disposizione non vengano usati per produrre e comprare strumenti di morte, ma per il benessere dei cittadini e per pagare iniziative di pace».