Caos all'Ars, la maggioranza ritira il testo della riforma urbanistica

Il centrodestra si ferma ancora. Sto alle votazioni sulla riforma urbanistica. Non c'è intesa nella maggioranza e l'opposizione di Pd e grillini non lasciava sperare in tempi brevi. Dunque la maggioranza ha deciso di riportare il testo in commissione, dove verrà mixato con la legge che recepisce il piano Salva Casa che Salvini ha fatto approvare a livello nazionale. Se ne riparlerà comuqnue nell'ultima settimana di ottobre.

È la seconda volta in pochi giorni che il centrodestra ritira un disegno di legge, era già successo con la riforma degli enti locali, che prevedeva la possibilità di aumentare il numero di assessori nelle giunte comunali e di introdurre la figura del consigliere supplente (il primo dei non eletti che sarebbe temporaneamente subentrato al consigliere che va a fare l'assessore).

Per la grillina Martina Ardizzone «è ormai palese che questa maggioranza sia ai ferri corti perché rinviare il voto persino su una norma che è prevalentemente tecnica, fa emergere le serie difficoltà del governo. Portano le norme in aula e le rinviano in commissione. Fanno tutto da soli. Facciano pace col proprio cervello e dimostrino di saper governare la Sicilia».