Convention nazionale di Forza Italia a Santa Flavia con ministri e dirigenti: ci saranno Tajani e Schifani

Cinque i panel della prima parte della giornata: ricerca e innovazione, la strada verso il futuro con la ministra dell’Università Anna Maria Bernini; acqua e energia: il tempo del cambiamento, ius italiae, dalla scuola alla cittadinanza con il vice premier Tajani e il presidente della comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo; dall’agricoltura lo sviluppo sostenibile con il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti; le attività produttive e il turismo, risorse per il lavoro, con il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, la presidente di Enit Alessandra Priante, il presidente del gruppo Domina Ernesto Preatoni e l’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo.

Nel pomeriggio altri sei panel: L’Italia, una e indivisibile-insularità e infrastrutture, con il presidente della commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità Tommaso Calderone, l’eurodeputato Marco Falcone, il presidente di Rfi Dario Lo Bosco e il presidente di Assoaeroporti Carlo Borgomeo; l’Italia protagonista di pace, con il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente del Cesi Andrea Margelletti; Mediterraneo, destino comune con l’ambasciatore del Marocco Youssef, l’ambasciatore Umberto Vattani, il direttore North Africa Initiative Atlantic Council Karim Mezran; giustizia e lotta alla mafia con l’europarlamentare Caterina Chinnici e la deputata Rita Dalla Chiesa; governo e regioni, il dialogo per crescere insieme con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Frattin, la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione Maria Elisabetta casellati, i governatori di Sicilia, Calabria e Basilicata Renato Schifani, Roberto Occhiuto e Vito Bardi, il presidente della commissione bicamerale Francesco Silvestro, il capogruppo all’Ars Stefano Pellegrino; una politica industriale per imprese e lavoro con il vice premier Antonio Tajani e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

Domenica in apertura la presentazione del libro «Occidente noi e loro» di Daniele Capezzone, a seguire gli interventi del segretario siciliano di Fi Marcello Caruso, dei capigruppo alla Camera, al Senato e al Parlamento Ue Paolo Barelli, Maurizio Gasparri e Fulvio Martuscello. Le conclusioni alle 11.45 del governatore della Sicilia Renato Schifani e del vicepremier Antonio Tajani.