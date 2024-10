Fognature e riqualificazione del parco Libero Grassi, Lagalla promette interventi allo Sperone

Programmati lavori di riqualificazione allo Sperone di Palermo. «La nostra giunta ha un’attenzione particolare per il quartiere Sperone, che è nella nostra agenda quotidianamente. È un’area della città nella quale sono previsti interventi importanti: sono partiti, ad esempio, i lavori per il recupero e la riqualificazione della fognatura di via Messina Marine, abbiamo intercettato un finanziamento di 44 milioni di euro per il rifacimento delle condotte idriche del cosiddetto destra Oreto e sono in fase di aggiudicazione i primi due dei quattro progetti per la riqualificazione della costa Sud. Abbiamo varato, nei tempi previsti, le risorse del parco Libero Grassi (nella foto). È previsto anche il rifacimento della rete di illuminazione di questo quartiere». Così ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, parlando con i giornalisti alla conferenza stampa di presentazione del progetto «Il festino dello Sperone» all’istituto Sperone Pertini di Palermo.