Maltempo in Sicilia, la conta dei danni arriverà a 10 milioni: primi aiuti per le strade e i fiumi

La conta dei danni è ancora in corso, E in base a una prima stima potrebbe raggiungere alla fine i 10 milioni. Nel primo monitoraggio arrivato ieri sul cellulare del capo della Protezione Civile, Salvo Cocina, sono comprese pure case distrutte e aziende messe in ginocchio. Anche se la giunta deciderà oggi di stanziare i primi aiuti solo per strade da liberare dalle frane, argini dei fiumi da ripristinare e costoni rocciosi da mettere in sicurezza.

A meno di 48 dalle alluvioni che hanno colpito la Sicilia, Renato Schifani riunirà il governo oggi pomeriggio e dichiarerà lo stato di emergenza per i gravi danni causati dalle piogge. In più verranno stanziati i fondi per 4 interventi certi. Il primo riguarda la foce del fiume Salso, nell’Agrigentino: sarà avviato un intervento urgente per rimuovere i detriti che ostruiscono il regolare deflusso dell’acqua verso il mare. Il secondo intervento che verrà finanziato oggi mira a superare una frana enorme che ha causato la chiusura al transito dell'intera sede stradale e la sospensione di alcune attività commerciali nell’Ennese, vicino a Pergusa, dove un lungo tratto è tutt’ora chiuso.