Palermo, il Comune espugna la «sua» Fiera con un blitz: caccia agli abusivi

Arredato con sedie, scrivania e materiale d’ufficio, con tanto di pianta (vera) regolarmente innaffiata e in perfetto stato di salute. Mobilio del Comune che i guardiani abusivi della Fiera, ora volatilizzati, hanno usato per ricevere utenza e clienti in tutto comfort.

Del resto, avevano loro le chiavi delle serrature e dei lucchetti delle catene messe a porte e cancelli e che giovedì mattina (ma la notizia si è appresa solo ieri) sono stati letteralmente scardinati con le tenaglie e la fiamma ossidrica, nel blitz della polizia municipale nell’impianto sotto Monte Pellegrino. Magazzini e padiglioni con tanta roba, che sono stati sottoposti a sequestro penale: segno che c’è un’inchiesta aperta dalla Procura. A maggior ragione perché nei giorni scorsi si erano mossi anche i carabinieri.

L’incursione è stata fatta dopo l’esposto presentato in Procura (anticipato dal Giornale di Sicilia) la scorsa settimana dall’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, presente all’espugnazione di quello che era diventato il fortino di «signori nessuno» che lì però hanno vissuto per anni, con tanto di esclusivo mazzo di chiavi e gestione di spazi. Senza avere alcun titolo a starci dentro, visto che, come si è ora scoperto, non sono dipendenti comunali.