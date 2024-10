Quote rosa nelle giunte comunali, Schillaci (M5S): «Il ddl Enti locali è a rischio? Recepiamo la norma nazionale»

«Il ddl enti locali rischia di non vedere la luce o di non vederla in tempi brevi? Allora, se è vero, come si vuole far credere, che l’allargamento delle quote rosa nelle giunte comunali sta a cuore a tutti, o quasi, adeguiamoci intanto alla normativa nazionale e portiamo in aula e approviamo al più presto il disegno di legge che ho appena presentato in tal senso».

Lo afferma la deputata M5S Roberta Schillaci che, assieme ai colleghi del gruppo Ars, si batte per l'innalzamento della rappresentanza femminile nelle giunte dei Comuni. Il disegno di legge, di appena due articoli, «propone di adeguare la normativa della Regione siciliana alle disposizioni contenute nel comma 137 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Delrio), il quale prevede che nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento».