Alla Regione un flop la transizione digitale: piano ritirato per evitare la bocciatura della Corte dei Conti

«Ritirare il piano con la massima urgenza in via prudenziale»: con una nota di poche righe, partita dall’assessorato all’Economia, è scattata ieri l’emergenza che ha costretto il presidente Schifani a convocare una inedita riunione della giunta di lunedì. E in quella sede un programma di investimenti che vale 217 milioni è stato stracciato, o quasi, per evitare una inevitabile bocciatura da parte della Corte dei Conti. Si fermano così interventi con fondi europei e statali che avrebbero rivoluzionato in un triennio l’ordinaria amministrazione di Regione e Comuni digitalizzando la maggior parte dei procedimenti.

L’emergenza è scattata ieri ma i primi segnali erano arrivati in piena estate. Il 23 luglio la giunta aveva approvato il Piano triennale della transizione digitale. Che prevede appunto 122,4 milioni di investimenti fra il 2024 e il 2025 e altri 95,2 nei due anni successivi. Nel 2026, stando al piano qualsiasi cosa si sarebbe potuta fare con un click. Ma già ad agosto la Corte dei Conti, che ha il compito di controllare la copertura economica del piano e il rispetto delle regole per la sua redazione, ha posto dei rilievi. Per il magistrato istruttore, Giuseppe Di Prima, non ci sono i presupposti per la necessaria ratifica.