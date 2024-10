Due abusivi hanno le chiavi della Fiera del Mediterraneo a Palermo: Forzinetti fa esposto alla Procura e alle forze dell’ordine

Due abusivi hanno le chiavi di tutte le strutture della Fiera del Mediterraneo. Gestiscono, pare da diversi anni, gli ingressi ai cancelli, accedono ai magazzini e si propongono direttamente agli organizzatori per fare lavori durante gli eventi nei padiglioni e nelle aree esterne. Ottenendoli, si scopre adesso in un allarmante esposto presentato martedì dall’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti alla Procura, al prefetto Massimo Mariani, al questore Vito Calvino e al comandante dei carabinieri, generale Luciano Magrini. Ma già a luglio la segnalazione era stata inviata alla Polizia municipale. I due «signori» non hanno alcun titolo a stare nella struttura pubblica perché non sono dipendenti o maestranze del Comune, è stato accertato dagli Uffici del Suap già in primavera. Ma ancora lì stanno oggi.

