Tutte le incognite del razionamento

Il momento tanto temuto è arrivato. Comincia oggi il razionamento dell'acqua, a giro, nei quartieri. Da oggi la città fa un salto indietro di trent'anni sotto il profilo delle disponibilità idriche. Un giorno a settimana i quartieri rimarranno con i rubinetti a secco. Tornano alla mente vecchi spettri sotto forma di bacinelle, bidoni, recipienti, cisterne, per la gioia di chi commercia questo materiale.

Il piano di Amap, l'azienda che gestisce le reti anche in 41 paesi della provincia, è stato accolto e ora gestito dalla cabina di regia regionale, istituita da Palazzo d’Orleans per fronteggiare l'emergenza in Sicilia. Circa tre mesi fa, l'azienda di via Volturno voleva accelerare sull'avvio della misura. Le condizioni delle dighe erano (e sono) molto preoccupanti, quasi vuote cioè.

Un servizio completo di Giancarlo Macaluso sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi