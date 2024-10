L'aggressione ai soccorritori del 118 allo Zen, Russo: «Sostengo il decreto legge a tutela degli operatori sanitari»

«L'aggressione avvenuta ieri ai soccorritori del 118 nel quartiere Zen di Palermo, è l’ennesimo atto di vandalismo sociale nei confronti di chi opera per salvare le vite altrui. Sette minuti per giungere sul posto dell’incidente non sono troppi in nessun paese del mondo». Lo dichiara Raoul Russo, (Fdi) senatore e membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

«Posso anche mettermi nei panni dei parenti di chi ha subito un incidente o ha avuto un malore, ma niente e nessuno dovranno mai mettere a repentaglio l’incolumità di chi agisce per salvarci la vita. - aggiunge - Il decreto legge approvato in questi giorni dal Consiglio dei ministri va giusto nella direzione della tutela degli operatori sanitari e delle strutture di soccorso, introducendo, tra le altre cose, l'arresto in flagranza di reato anche differito per chi aggredisce un operatore sanitario. Un testo di grande sensibilità che come uomo delle istituzioni appoggerò e come cittadino sosterrò in ogni rigo».