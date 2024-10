Palermo, testa a testa Betta-Bonafede per il Teatro Massimo

Da Roma spingono per Ester Bonafede, le cui quotazioni fra mercoledì e giovedì erano cresciute vertiginosamente. Ma da Palermo il fronte Schifani-Lagalla ha rilanciato facendo risalire le chances di conferma di Marco Betta come sovrintendente del Teatro Massimo. E tuttavia la spaccatura maturata ieri fra il presidente della Regione e il sindaco sull’alleanza con i renziani ha rimesso tutto in discussione. E ora è Fratelli d’Italia che vorrebbe approfittare del caos per mettere sulla poltrona di sovrintendente un proprio uomo o rivendicare in cambio di un passo indietro una casella di uguale peso nello scacchiere italiano dei teatri.

Un servizio completo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi