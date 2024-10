Crisi idrica, Faraone: «Due milioni di siciliani a secco»

Se ieri (4 ottobre) Davide Faraone, leader dei renziani, ha acceso la miccia mettendo a rischio i rapporti già non facili tra il sindaco di Palermo Lagalla e il presidente della Regione Siciliana Schifani, oggi potremmo dire metaforicamente che ha sparato i giochi di artificio e ha attaccato apertamente il presidente della Regione.

In maniera molto provocatoria si è presentato stamattina davanti a Palazzo d’Orleans, a Palermo, sede della presidenza regionale, in accappatoio e in mano bidoni vuoti per protestare contro la governance al problema emergenza idrica.

«Siamo qui per parlare di crisi idrica – spiega Faraone – e ho deciso di farlo in queste condizioni e davanti questo Palazzo perché l’emergenza in questa regione è causa sicuramente della mancanza delle piogge ma dipende principalmente da chi governa questa regione. Al di là dell’aspetto infrastrutturale di cui abbiamo carenze decennali, di almeno 30 anni, e su questo non possiamo dare responsabilità all’attuale presidente della Regione ma a tutte le classi dirigenti che si sono succedute, il problema di questa estate è tutto da addebitare a Schifani. Ha messo in campo le misure ma avrebbe dovuto farlo a febbraio scorso almeno. Lo ha fatto invece quando l’emergenza era già scoppiata. Ha cominciato a chiedere ai sindaci di scavare nuovi pozzi quando già i Comuni erano in difficoltà e le dighe e i laghi erano vuoti».