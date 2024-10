Palermo, lavori al depuratore di Fondo Verde Giardini: eviteranno gli allagamenti a Mondello

Una convenzione per l’intervento di adeguamento dell’impianto di depurazione di Fondo Verde Giardini è stata firmata tra la struttura del Commissario per la depurazione, la struttura del Commissario per il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ed il Comune di Palermo. A siglare l’accordo sono stati Toto Cordaro, sub commissario per la Sicilia occidentale, l’architetto Salvatore Lizzio per il dissesto idrogeologico e l’ingegnere Francesco Trapani per il Comune. L’impianto servirà a evitare gli allagamenti nel borgo marinaro di Mondello e a Pallavicino.

Il finanziamento complessivo supera di poco i 60 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione, resi disponibili dalla Regione, grazie all’accordo tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore Renato Schifani.

«La progettazione prima e la realizzazione poi del depuratore di Fondo Verde - spiega Cordaro - costituiscono la speranza oggi e la certezza domani che Palermo risolverà definitivamente il problema della depurazione e la criticità storica degli allagamenti per le borgate marinare della zona Nord occidentale».