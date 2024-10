La Dc di Cuffaro sta con il Pd, donne al 50% nelle giunte comunali

La battaglia per le quote rose nelle giunte comunali spacca i poli. E adesso è Totò Cuffaro a prendere una posizione diversa da quella della maggior parte degli alleati di centrodestra per sposare la linea di un'ala del Pd. La Dc ha detto sì alla proposta di portare al 50% la soglia minima di donne nelle squadre di governo dei Comuni.

La questione si è aperta da giorni, perché la riforma degli enti locali, in discussione all'Ars, contiene un articolo che impone ai sindaci di nominare una giunta in cui almeno il 20% sia rappresentato da donne. Sembra una norma che favorisce la parità di genere ma è un compromesso al ribasso, su input del centrodestra, perché a livello nazionale questa soglia è del 40%. Oggi in Sicilia invece vige solo un generico obbligo alla rappresentanza di genere, che ogni sindaco può considerare di aver rispettato semplicemente nominando una sola donna. Ieri una parte del Pd, rappresentata da Cleo Li Calzi, dirigente del coordinamento Donne dei dem, ha proposto di portare la quota in Sicilia al 50%.