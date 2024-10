Palermo, la mensa a scuola parte il 14 ottobre ma le segreterie sono ingolfate

Bisogna attendere ancora un po’, ma la data per l'avvio della refezione scolastica a Palermo è ormai vicina: lunedì 14 ottobre. Una informazione che molte famiglie attendevano con ansia perché l'inizio dell'anno scolastico mai coincide con la contestuale erogazione del servizio che l'anno scorso, ad esempio, fu inaugurato l'11. Ma anche in questo anno scolastico, all'ora di pranzo, si distribuiranno minestre e pagnotte negli istituti che hanno deciso di attivare la mensa e non sarà una partenza uguale per tutti. Dall'assessorato all'Istruzione del Comune fanno presente che c'è anche chi partirà il 21. Del resto con l'autonomia tutto è demandato all'organizzazione di ciascuna scuola.

Da domani (2 ottobre), via alle iscrizioni degli scolari, anche se l'operazione è laboriosa perché bisogna compilare il questionario (menu, allergie, religione, intolleranze). Il che impegna molto le segreterie scolastiche. Ma non ci sono ritardi, l’assessorato all’Istruzione precisa che quasi tutti gli istituti hanno indicato questa data per l’avvio del servizio.